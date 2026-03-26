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POLÍTICA

Leonardo Góes recebe Comenda 2 de Julho, maior honraria da Alba

Presidente da ANA é homenageado no legislativo

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

26/03/2026 - 18:29 h

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Leonardo Góes recebe maior honraria da Alba
Leonardo Góes recebe maior honraria da Alba -

O salão do Plenário Deputado Orlando Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), foi palco da concessão da Comenda 2 de Julho, maior honraria da Casa, ao presidente interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), Leonardo Góes, nesta quinta-feira, 26.

A proposta é iniciativa da presidente da Alba, deputada Ivana Bastos (PSD), que destacou o trabalho feito por Leonardo Góes, que também ocupou a presidência da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), entre 2023 e 2024.

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Legado

Autora da proposta, a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) fez um discurso emocionado ao falar sobre o legado e contribuição de Leonardo Góes. Segundo a parlamentar, o diretor-presidente da ANA se destacou na sua trajetória pública pelo compromisso de entrega e pelo "cuidado com as pessoas".

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"Eu quero falar pela marca que me deixaram, pelo sentimento da sua presença pública, pelo caminho que ajudou a abrir e por tudo aquilo que fez por onde passou. Como o rio não existe para si mesmo, ele segue adiante para alcançar outros, para matar os sentidos, para ligar a terra, para permitir a vida", iniciou a presidente da Alba, continuou.

Leonardo Góes e Ivana Bastos durante sessão especial
Leonardo Góes e Ivana Bastos durante sessão especial | Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

"Talvez seja exatamente isso que mais distingue a trajetória, a capacidade de transformar conhecimento em serviço, autoridade em responsabilidade e função pública em cuidado com as pessoas", afirmou Ivana.

Além de amigos e familiares, personalidades política estiveram presentes na solenidade, como os deputados estaduais Marcinho Oliveira (PRD), Niltinho (PP) e Samuel Júnior (Republicanos), do deputado federal João Leão (PP), ex-vice-governador, e Geraldo Júnior (MDB), que representou o governo do Estado.

Se nós agirmos, alguém que compreendem que o verdadeiro sentido da vida pública é ser vivo. Leonardo, reservem essa comenda
Ivana Bastos

O homenageado

Pouco antes de receber a comenda, em conversa com a imprensa, Leonardo Góes falou sobre o sentimento de receber a honraria, que é a mais importante do legislativo baiano.

Segundo Góes, a entrega simboliza a resistência e bravura do povo baiano. O diretor presidente da ANA também agradeceu aos parlamentares que aprovaram a homenagem proposta por Ivana Bastos.

"Essa Comenda representa a resistência, a bravura, a resiliência do povo baiano e, pra mim, é uma honra muito grande como baiano receber. Então, realmente, em nome de todos, dos colegas, enfim, de todo mundo que nos ajudou, da classe política, que a gente também deve", afirmou Leonardo Góes.

Quem é Leonardo Góes?

Engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Agrárias na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Leonardo Góes tem uma trajetória marcada por postos de liderança na Embasa, presidida por ele até 2024, e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

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Tags:

Alba Embasa Ivana Bastos Leonardo Goés

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