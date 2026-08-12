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SUSTO

Confira estado de saúde de líder do PT que sofreu AVC em Brasília

Apesar do susto, assessora do deputado federal informou que ele está consciente, orientado e estável

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), sofreu um AVC durante a reunião de um Colégio de Líderes, em Brasília, na terça-feira, 11. O parlamentar sofreu um derrame do tipo isquêmico, no cerebelo esquerdo.

A reunião do grupo era realizada para definir o calendário de votações na Casa.

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O petista foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, também na capital federal, para “observação e realização de exames complementares”.

No entanto, de acordo com a assessoria do parlamentar, ele está consciente, orientado e estável. Em atualização divulgada pela equipe dele, nesta quarta-feira, 12, o catarinense passou a noite bem, sem intercorrências, e tem “evolução clínica positiva”. Ele não apresenta alterações cognitivas ou motoras.

Pedro Uczai (PT-SC) sofreu um AVC durante reunião do Colégio de Líderes em Brasília
Pedro Uczai (PT-SC) sofreu um AVC durante reunião do Colégio de Líderes em Brasília - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Alteração na agenda

A ocorrência teve impacto na agenda do plenário. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão que estava prevista para a noite de ontem.

O Congresso Nacional retomou as atividades nesta segunda-feira, 10, para uma semana de esforço concentrado até sexta, 14. A segunda semana de atividades até as eleições será de 31 de agosto a 3 de setembro.

O calendário foi articulado pelas presidências da Câmara e do Senado como forma de conciliar o funcionamento do Legislativo com o período eleitoral.

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Tags

Câmara dos Deputados Pedro Uczai PT

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