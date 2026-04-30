Lula anuncia trava em bets aos endividados e defende fim da escala 6x1

Presidente classificou como "inadmissível" a manutenção da jornada de trabalho atual - Foto: Ricardo Stuckert

Na noite desta quinta-feira, 30, em rede nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou as novas diretrizes do programa Desenrola Brasil e pautou o debate sobre a reforma da jornada de trabalho. O destaque da fala na véspera do feriado do Dia do Trabalho, foi o anúncio de que beneficiários que renegociarem dívidas pelo governo vão ser bloqueados em plataformas de apostas online, as chamadas "bets".

Fim da escala 6x1

O presidente classificou como "inadmissível" a manutenção da jornada de trabalho atual, que prevê apenas um dia de folga após seis de serviço. Lula declarou apoio ao Projeto de Lei que reduz a carga horária para 40 horas semanais.

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"Se dependesse do sistema, a escravidão não teria sido abolida", afirmou, criticando a elite econômica que se opõe ao aumento do tempo de descanso. Para o mandatário, o trabalhador brasileiro precisa de mais tempo com a família e saúde mental.

Indicadores e combustíveis

O discurso também serviu como uma prestação de contas. Lula celebrou a menor inflação acumulada em quatro anos e os baixos índices de desemprego. No setor de energia, mencionou a retirada de impostos sobre combustíveis para conter a alta de preços, visando proteger o poder de compra da população.

Avanços sociais

No campo dos direitos, o presidente destacou: