Lula confirma presença na abertura dos trabalhos do Judiciário

Presença do petista no ato era considerada como incerta - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) vai participar, na próxima segunda-feira, 3, da solenidade de abertura do Ano Judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF), que marca a reabertura dos trabalhos da Corte.

A presença do petista no ato era incerta, de acordo com informações do portal Metrópoles, não havia sido incluída na agenda do mandatário. A informação foi confirmada nesta sexta, 31.

Além do petista, também confirmou a presença na cerimônia foi o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

No mesmo dia, acontece a abertura do ano Legislativo, no Congresso Nacional, com os novos presidentes.