Lula receberá presidentes eleitos do Senado e da Câmara

Encontro deve acontecer antes da abertura do ano legislativa - Foto: Jose Cruz | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) receberá na próxima segunda-feira, 3, os presidentes eleitos para a Câmara dos Deputados e do Senado. A informação foi confirmada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira, 31.

O encontro deve acontecer antes da abertura do ano legislativo, quando o presidente fará a leitura da mensagem, como de praxe. Na pasta, o petista leva as pautas consideradas prioritárias para o governo.

Um dos itens listado pelo governo refere-se às mudanças no Imposto de Renda, com a isenção para quem recebe até R$ 5.000 e a taxação de rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais.

Padilha, por sua vez, se afastou do ministério para reassumir o seu mandato de deputado federal e votar nas eleições que acontecem no sábado, 1º. Na Casa, o nome favorito ao cargo é o do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que conta com apoio da maioria.

No Senado, o pleito também acontece amanhã. Lá, o nome favorito para presidência é o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).