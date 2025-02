PL de Bolsonaro garante vice-presidências da Câmara e do Senado

PL ocupará vice-presidência nas duas casas - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

O Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupará a vice-presidência da Câmara dos Deputados no próximo biênio, mesmo cenário desenhado no Senado Federal. Ao todo, a legenda ocupa 105 cadeiras nas duas casas.

A informação é de Igor Gadelha, do portal Metrópoles. No Senado, que será presidido por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Eduardo Gomes (TO) foi o escolhido para compor a Mesa Diretora. Segundo a publicação, o parlamentar é conhecido pelo perfil aberto ao diálogo.

Já na Câmara, que será comandada pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), o indicado foi Altineu Cortês (RJ), hoje líder do PL na Casa. A 2ª vice-presidência será do baiano Elmar Nascimento (União Brasil).

A bancada de oposição pretende pressionar Alcolumbre, caso se confirme o favoritismo, para que o senador acolha o projeto que reverta a inelegibilidade de Bolsonaro, hoje impedido de concorrer a um cargo eletivo até 2030.