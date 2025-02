Após ser preterido da presidência, Elmar é ‘consolado’ com 2ª vice

Confirmação foi divulgada nas redes sociais do parlamentar - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Preterido da presidência da Câmara dos Deputados, o baiano Elmar Nascimento (União Brasil) ganhou como ‘prêmio de consolação’ a 2ª vice-presidência na Mesa Diretora da chapa do candidato Hugo Motta (Republicanos-PB), cotado como favorito ao cargo de presidente.

O veredito ao líder do União foi dado nesta sexta-feira, 31, conforme o parlamentar publicou em suas redes sociais, e foi acordado com a bancada do partido da Câmara.

“Nesta sexta-feira, reuni-me com a bancada de deputados do União para deliberarmos sobre a composição da chapa que assumirá a liderança do partido na Câmara Federal no próximo biênio. Na ocasião, fui escolhido pela bancada para representar o nosso partido na Mesa Diretora, pleiteando a posição de 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados”, escreveu o legislador.

A deliberação, segundo o baiano, levou em conta a sua “atuação no diálogo e no respeito às decisões coletivas”. Ele ainda completou: “Tenho plena confiança de que essa mesma postura será mantida pelo novo representante do partido na Casa”.

Por ter recuado da candidatura à presidência, o nome do parlamentar era considerado prioritário para a composição da Mesa Diretora. O gesto sinaliza um afago a Elmar após desavença com Lira.

Ainda seguem em abertos na chapa de Motta, os nomes da 2ª, 3ª e 4ª secretarias.

Veja nomes definidos

Presidência: Hugo Motta (Republicanos-PB);

1ª vice: Altineu Cortês (PL-RJ);

2ª vice: Elmar Nascimento (União Brasil);

1ª secretaria: Carlos Veras (PT-PE).