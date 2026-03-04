Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula culpa países ricos por fome em Cuba e faz chamado

Presidente faz discurso durante conferência da FAO

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/03/2026 - 22:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula durante discurso na FAO
Lula durante discurso na FAO -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 4, que a fome que tem assolado Cuba é culpa dos países ricos e dos Estados Unidos, por conta do bloqueio econômico imposto pela Casa Branca.

A fala de Lula ocorreu durante 39ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) na América Latina e Caribe, em Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O chefe do Planalto ainda refutou as acusações de que a crise de Cuba tem ligação com a dificuldade de produção da ilha, que vive sob regime comunista desde o início dos anos 1960.

Leia Também:

Alckmin recebe Félix Mendonça Jr. para debater crise do cacau
Festa da Pechincha é cancelada após chuvas em Cachoeira
Centro de Convenções da Bahia: arrematante terá até 8 meses para desmontar prédio
TRE-BA alerta para prazo de regularização do título de eleitor

“Cuba não está passando fome porque não sabe produzir. Cuba não está passando fome porque não sabe construir a sua energia. Cuba está passando fome porque não querem que Cuba tenha acesso às coisas que todo mundo deveria ter direito”, disparou Lula.

Chamado

O petista ainda fez um chamado para que as grandes nações colaborem no combate à fome nos países da América Latina.

“Vamos supor que não se cuide de Cuba por uma perseguição ideológica. Então, não vamos ajudar Cuba porque é um país comunista? Ajuda o Haiti, que está ali do lado, que passa tanto ou mais fome do que Cuba e que está sendo dominado por gangues”, afirmou Lula.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

América-Latina Bloqueio econômico cuba estados unidos fome Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula durante discurso na FAO
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Lula durante discurso na FAO
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Lula durante discurso na FAO
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Lula durante discurso na FAO
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x