Lula culpa países ricos por fome em Cuba e faz chamado

Lula durante discurso na FAO - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 4, que a fome que tem assolado Cuba é culpa dos países ricos e dos Estados Unidos, por conta do bloqueio econômico imposto pela Casa Branca.

A fala de Lula ocorreu durante 39ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) na América Latina e Caribe, em Brasília.

O chefe do Planalto ainda refutou as acusações de que a crise de Cuba tem ligação com a dificuldade de produção da ilha, que vive sob regime comunista desde o início dos anos 1960.

“Cuba não está passando fome porque não sabe produzir. Cuba não está passando fome porque não sabe construir a sua energia. Cuba está passando fome porque não querem que Cuba tenha acesso às coisas que todo mundo deveria ter direito”, disparou Lula.

Chamado

O petista ainda fez um chamado para que as grandes nações colaborem no combate à fome nos países da América Latina.

“Vamos supor que não se cuide de Cuba por uma perseguição ideológica. Então, não vamos ajudar Cuba porque é um país comunista? Ajuda o Haiti, que está ali do lado, que passa tanto ou mais fome do que Cuba e que está sendo dominado por gangues”, afirmou Lula.