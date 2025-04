Lula deve ir ao PSD e Republicanos para avançar em reforma ministerial

Lula quer avançar em reforma ministerial - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

No retorno de sua viagem oficial ao Japão e ao Vietnã, o presidente Lula (PT) deve procurar presidentes de partidos que integrem o governo a partir desta semana para avançar com as negociações de uma reforma ministerial.

Ao jornal Folha de São Paulo, dois ministros informaram que o petista sinalizou a intenção de procurar dirigentes partidários para seguir com as conversas. Segundo um desses auxiliares, ele citou os nomes dos presidentes do PSD, Gilberto Kassab , e dos Republicanos, Marcos Pereira.

A ida do presidente ocorreu no dia 22 e ele voltou ao país neste domingo (30). Para uma missão internacional, o presidente da República reuniu os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado , Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além de congressistas do centrão, na sinalização de uma busca por aproximação com o Congresso Nacional.

Há expectativas de aliados do petista de que essas conversas podem ter avançado durante a viagem. De acordo com relatos de um parlamentar que integrou a comitiva ao Japão e ao Vietnã, o clima da viagem foi descontraído, sem discussões aprofundadas sobre temas do dia a dia e com várias interações com os parlamentares.