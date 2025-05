Lula indica baiano aliado de Wagner para diretoria da Anvisa

Thiago Lopes Cardoso Campos, indicado por Lula para a Anvisa - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou a indicação de Diogo Penha Soares e escolheu Thiago Lopes Cardoso Campos para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (5).

Diogo Soares havia sido indicado pelo presidente em dezembro, para substituir Alex Machado Campos, que renunciou ao cargo em novembro. Porém, como ele não foi sabatinado pelo Senado, a troca foi possível. Segundo o site O Bastidor, as indicações para agências reguladoras estão paradas por iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem interesses em algumas vagas.

Thiago Campos é uma indicação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT). O senador já havia tentado indicar o aliado para a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) na gestão de Jerônimo Rodrigues, mas perdeu a disputa para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que emplacou a médica Roberta Santana. Seu nome também foi cogitado para uma vaga de desembargador no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Para tomar posse do cargo, Thiago ainda precisa passar por sabatina do Senado, que ainda não tem data definida.

Quem é o novo indicado

Thiago Lopes Cardoso Campos é um advogado sanitarista baiano, vice-presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado (Idisa), conselheiro estadual de saúde da Bahia e consultor jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

É professor e coordenador de cursos de direito sanitário em instituições como a FACAMP e a Faculdade Baiana de Direito. Coordena ainda um grupo de estudos sobre o tema e é autor de livros e artigos na área.