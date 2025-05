Lula faz quinta troca ministerial em 2025; veja lista

Lula nomeou Márcia Lopes nesta segunda, 5 - Foto: Ricaro Stuckert | PR

A saída de Cida Gonçalves para a chegada de Márcia Lopes no Ministério das Mulheres, concretizada nesta segunda-feira, 5, é a quinta mudança na Esplanada em 2025. Ao todo, foram 12 mudanças desde o início do governo.

Nísia Trindade deixou o Ministério da Saúde em fevereiro deste ano, dando lugar para o então ministro das Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha (PT). Para a vaga do petista na SRI, foi escalada Gleisi Hoffmann (PT).

No último mês, mais uma troca: Juscelino Filho (União Brasil) deixou o Ministério das Comunicações após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), dando lugar a Frederico Siqueira Filho, conhecido por seu perfil técnico.

Na sexta, 2, Carlos Lupi (PDT) deixou o Ministério da Previdência Social, diante da crise causada pelo escândalo do INSS, sendo substituído por Wolney Queiroz. Sua efetivação no cargo, no entanto, ainda depende de outros fatores, como a permanência do PDT no governo.

Márcia Lopes assume o Ministério das Mulheres no que deve ser o primeiro passo da próxima etapa da reforma ministerial. A tendência é que novas pastas passem por mudanças nas próximas semanas.