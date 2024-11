23/10/2024 às 15:53 | Autor: Da Redação DE VOLTA Lula já tem data para retomar atividades presidenciais; saiba quando Agenda do mandatário foi suspensa devido a um acidente doméstico, no último sábado, 19

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim e o Ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio da Alvorada. Brasília - Foto: Ricardo Stuckert | PR

