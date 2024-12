Lula: "Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo"

Lula durante coletiva de imprensa - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) se emocionou no fim da manhã deste domingo, 15, ao falar sobre sua internação para realizar uma cirurgia de emergência na última terça-feira, 10, devido a um sangramento intracraniano.

“Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo”, disse o petista, em coletiva de imprensa.

O mandatário recebeu alta hospitalar hoje, mas deverá continuar em São Paulo até a próxima quinta-feira, 15, para supervisão dos médicos. Além disso, os profissionais proibiram o presidente de fazer viagens longas de avião durante o período de recuperação.

Na ocasião, Lula também disse ter ficado assustado com a urgência da cirurgia após a constatação de sangramento.

O chefe do Executivo federal relembrou como aconteceu a sua queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília, no mês de outubro. Segundo ele, o acidente aconteceu quando ele cortava a unha das mãos.