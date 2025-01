Lula passa por novos exames nesta quinta e é liberado para voltar a Brasília

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por novos exames nesta quinta-feira, 19, com o objetivo de avaliar a evolução do estado de saúde do petista após as duas cirurgias realizadas na cabeça na semana passada. Segundo os médicas, em seguida, ele foi liberado para retornar à Brasília.

O cardiologista Roberto Kalil, médico do petista, falou com os jornalistas após Lula finalizar a tomografia. Ele apontou que o presidente terá algumas restrições nos próximos 30 dias, como de atividade física intensa e viagens internacionais. Lula ainda deve ter acompanhamento tomográfico até a completa cicatrização, o que pode levar de 45 a 60 dias.

Lula recebeu alta hospitalar no último domingo (15) após seis dias de internação. No entanto, sem autorização de viajar, ele ficou em sua casa na região de Pinheiros, em São Paulo.



Lula precisou realizar dois procedimentos cirurgicos na cabeça na última semana, após exames identificaram que ele estava com um hematoma intracraniano, sendo necessário realizar uma intervenção cirúrgica para remover o hematoma.

A lesão foi provocada por um acidente doméstico sofrido pelo presidente no Palácio da Alvorada em outubro deste ano.