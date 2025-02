Lula poupa Galípolo da alta de juros: “Não pode dar cavalo de pau”

Presidente Lula durante coletiva à imprensa, no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poupou o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, do aumento da taxa Selic em 1 ponto percentual, anunciado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira, 29. Agora, a taxa básica de juros no país é de 13,25%.

“Uma pessoa que já tem experiência em lidar com o BC tem consciência de que o Brasil, do tamanho que tem, o presidente do BC não pode dar um cavalo de pau em um mar revolto”, destacou o mandatário.

“O Galípolo fez o que entendeu que deveria fazer. Temos 100% de confiança no trabalho do presidente do BC. Temos certeza que vai entregar uma taxa de juros menor no tempo que for possível”, completou.

Galípolo foi indicado à chefia da autoridade monetária brasileira por Lula, e assumiu o cargo no início deste ano, após o fim do mandato de Roberto Campos Neto.