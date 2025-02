Republicanos deve apoiar centro-direita, diz presidente do partido

Marcos Pereira é deputado federal e presidente nacional do Republicanos - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O deputado federal e presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP) não garantiu apoio do partido à reeleição de Lula (PT) em 2026. A legenda tem um assento na Esplanada dos Ministérios, com Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos.

“Eu só debato 2026 em 2026. Não posso dizer se estaremos com o Lula, quem dirá é a Executiva do partido. A tendência do partido é caminhar com alguém de centro-direita nas eleições presidenciais, mas não podemos desejar agora. Podemos ir para cá ou para lá. Vamos decidir à frente”, disse o dirigente em entrevista ao jornal O Globo.

Pereira faz ainda uma análise sobre o momento da gestão de Lula, com a queda de popularidade: "Eu acho que o governo é um pouco sem rumo, sem direção. Falta entrosamento interno. Os ministros se contradizem, as portarias são revogadas. É preciso haver mais pragmatismo”, criticou.

A sigla também abriga Hugo Motta, o favorito na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Segundo o presidente da legenda, a troca de comando deve tornar a relação entre os Poderes mais "harmoniosa".