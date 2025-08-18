Lula recebe presidente do Equador em Brasília em meio a tarifa dos EUA

Presidente do Equador, Daniel Noboa - Foto: Isaac Castillo/Presidência do Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, desembarca no Brasil nesta segunda-feira, 18, para uma reunião com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. O encontro acontece em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos e à ofensiva do governo brasileiro pela abertura de novos mercados.

O presidente Lula se reúne com Noboa na manhã desta segunda no Palácio do Planalto e, durante a tarde, os dois almoçam no Palácio do Itamaraty.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda esta semana, o petista terá outro compromisso internacional: a viagem à Colômbia para participar da 5ª Cúpula Presidencial dos Países Amazônicos, em Bogotá — um encontro preparatório para a COP30.

Com as tentativas frustradas de negociação com os EUA, o governo do presidente Lula tem apostado na busca de novos mercados e fortalecimento das alianças comerciais do Brasil. A estratégia visa contornar a imposição pelos Estados Unidos de tarifa de 50% a produtos brasileiros.

Conforme apuração da CNN, Lula tem novos telefonemas previstos para o início desta semana. Um dos contatos esperados é com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Lula também citou a intenção de dialogar com França, Alemanha, Reino Unido e União Europeia. Todas as conversas estão em fase de agendamento.