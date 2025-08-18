Seagri faz 130 anos e reafirma compromisso com o agro baiano

Secretaria da Agricultura da Bahia celebra 130 anos de tradição e inovação no agro - Foto: Divulgação/Seagri

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) completou 130 anos de fundação no útlimo sábado, 16. Criada em 1895, no início do regime republicano, a pasta nasceu com o desafio de impulsionar o desenvolvimento do estado e, desde então, consolidou-se como protagonista da modernização do campo baiano. Ao longo de mais de um século, acompanhou transformações profundas e ajudou a posicionar a Bahia como a maior potência agropecuária do Nordeste.



Ao longo dessas treze décadas, a Bahia viu sua paisagem rural se reinventar. Da monocultura da cana-de-açúcar ao apogeu do cacau, da fruticultura irrigada no Norte à produção de grãos no Oeste, passando pela recuperação da lavoura cacaueira no Sul e o avanço da silvicultura no Extremo-Sul, a Seagri esteve presente em cada etapa, articulando políticas públicas, promovendo pesquisa e garantindo a sanidade agropecuária. Essa atuação estratégica se consolidou com a transição da secretaria de executora de serviços para formuladora de políticas.

O secretário Pablo Barrozo destaca a importância da data e projeta os próximos anos da pasta: “Celebrar os 130 anos da Seagri é reconhecer uma história de dedicação ao campo baiano, construída por servidores, produtores e parceiros que acreditam na força do agro. Mas é também olhar para frente, com responsabilidade e entusiasmo. Estamos construindo uma secretaria cada vez mais conectada com a ciência, com a sustentabilidade e com as pessoas. Os próximos anos serão de mais inovação, mais inclusão e mais resultados para quem vive da terra e para quem depende dela”.

Para cumprir sua missão, a Seagri conta com instituições vinculadas que são referência em suas áreas. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) assegura a sanidade vegetal e animal, protegendo a produção e a saúde pública. O Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (Cetab), criado em 2016, modernizou a pesquisa agropecuária com laboratórios de ponta que analisam desde a qualidade da água para irrigação até resíduos de agrotóxicos em alimentos.

Já a Bahia Pesca, presente em todos os territórios de identidade, promove a pesca e a aquicultura com ações que valorizam pescadores, marisqueiras e aquicultores. Mesmo extinta, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) deixou um legado de assistência técnica e extensão rural que ainda ecoa na agricultura familiar baiana.

A ex-secretária Fernanda Mendonça, primeira mulher a comandar a pasta, em 2015, relembra com orgulho sua passagem: “Tive a honra de ser a primeira mulher a comandar a pasta. Minha passagem me permitiu contribuir com dedicação e mostrar que a presença feminina pode e deve ser cada vez mais valorizada, sobretudo num espaço tão importante de decisão como é a Seagri. Dessa forma, parabenizo a Seagri nesta data tão importante e que ela inspire muitos mais anos de conquistas para o setor”.

A história da Seagri também é feita por quem a constrói todos os dias. Valdir Gomes Cordeiro, motorista da secretaria há 46 anos, resume esse sentimento: “Ser ‘Seagriano’ não é para todos. A Seagri, nos seus 130 anos, se tornou minha casa, e que ela continue sendo a casa de servidores engajados e que possam trazer grandes resultados à sociedade baiana”. Já Lindinalva Conceição dos Santos, com 27 anos de atuação no serviço de copa, deseja que a secretaria siga crescendo: “Que a Seagri venha a crescer cada vez mais, acolhendo seus servidores e dando o retorno que nossa agricultura merece”.

Sustentabilidade, tecnologia e apoio à agropecuária baiana

A sustentabilidade tem sido um dos pilares da atuação da Seagri. Coordenado pela secretaria, o Plano ABC+ Bahia 2020–2030 promove uma agropecuária de baixo carbono, produtiva e resiliente. A iniciativa incentiva práticas como Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, plantio direto, uso de biosinsumos, recuperação de áreas degradadas e irrigação eficiente, conciliando aumento da produtividade com redução das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, busca melhorar a qualidade de vida no campo, gerar empregos e ampliar o acesso ao crédito para práticas sustentáveis, com gestão transparente e participação social.

Nos últimos anos, a Seagri tem investido fortemente em infraestrutura e inovação. Em 2024, por meio do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro), foram aplicados mais de R$ 79 milhões em projetos que incluem pavimentação de estradas vicinais, construção de pontes, fiscalização sanitária, capacitação de jovens e ações ambientais como a recuperação de nascentes. Já o Fundeagro, voltado à cultura do algodão, destinou mais de R$ 25 milhões a projetos de pesquisa, controle de pragas, capacitação e marketing institucional, fortalecendo a cadeia produtiva no Oeste baiano.

A fruticultura irrigada do Norte do estado, especialmente no Vale do São Francisco, também tem recebido atenção especial. A Seagri articulou acordos com Sebrae, Abrafrutas e Faeb/Senar para combater a mosca das frutas, praga que ameaça a exportação de uva e manga — produtos que movimentam mais de R$ 2 bilhões por ano e são grandes geradores de empregos. A iniciativa garante assistência técnica a cerca de três mil pequenos produtores, democratizando o acesso a tecnologias que antes estavam restritas a grandes empresas.

Apoio a Feiras e Exposições Agropecuárias

Outro destaque é o apoio às feiras e exposições agropecuárias. Em 2024, a Seagri investiu R$ 12 milhões em 42 eventos realizados em diversas regiões da Bahia. Esses espaços promovem negócios, capacitação técnica e valorização da cultura rural, movimentando a economia local e fortalecendo as cadeias produtivas.

Maquinários para movimentar a agropecuária no interior

A entrega de maquinário agrícola também tem sido uma marca da secretaria. Em 2025, foram entregues 221 máquinas e implementos a 73 municípios baianos, com investimento de R$ 11,3 milhões. Tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras, microtratores, tanques de leite, roçadeiras, arados e plantadeiras passaram a compor o portfólio de equipamentos à disposição de consórcios e prefeituras, fortalecendo a infraestrutura produtiva e melhorando as condições de trabalho no campo.

Comemorações

Para celebrar seus 130 anos, a Seagri realiza ao longo de 2025 uma programação especial, reunindo especialistas, produtores, estudantes e representantes de instituições públicas e privadas. As atividades terão como foco central a inovação, a tecnologia e a sustentabilidade na agropecuária baiana, refletindo o compromisso da secretaria com o futuro do setor.

Serão momentos de troca de experiências, apresentação de pesquisas, debates sobre políticas públicas e divulgação de boas práticas que já transformam o campo baiano. “A proposta é não apenas comemorar a trajetória da Seagri, mas também projetar os próximos passos da agropecuária do estado, valorizando o conhecimento técnico, o protagonismo dos produtores e o papel estratégico da secretaria na construção de um agro mais moderno, justo e resiliente, finaliza o secretário Pablo Barrozo.