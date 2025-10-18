Menu
POLÍTICA

Lula sobe o tom ao defender independência da América Latina

Presidente participou de agenda, neste sábado, 18, no ABC Paulista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/10/2025 - 16:02 h
Presidente Lula discursa em evento com estudantes em São Paulo
Presidente Lula discursa em evento com estudantes em São Paulo -

O presidente Lula (PT) subiu o tom, neste sábado, 18, ao defender a independência da América Latina, durante evento com estudantes em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em discurso, pediu respeito à região e cobrou que nenhum presidente de fora "fale grosso" com o Brasil.

Apesar de não ter citado nomes, a fala do petista ocorre em meio a tensões diplomáticas recentes entre os Estados Unidos e a Venezuela, sem contar o momento em que a gestão federal se aproxima do governo Trump para negociar as tarifas impostas pelo governo estadunidense a produtos brasileiros.

Queremos formar uma doutrina latino-americana com professores e estudantes do nosso continente. Sonhar com um dia em que este continente será independente. Que nunca mais um presidente de outro país fale grosso com o Brasil
Lula

Ainda em sua fala, o petista defendeu o fortalecimento das relações regionais e disse que o país deve buscar autonomia política e econômica.

“Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Dignidade e caráter vocês não compram em shopping, não compram em free shop”, afirmou.

Cursinhos Populares

Ainda neste sábado, o presidente anunciou que o governo irá destinar R$ 108 milhões para a CPOP (Rede Nacional de Cursinhos Populares). O novo edital, que deve sair em dezembro, contemplará até 500 cursinhos em 2026.

Segundo o governo, a iniciativa busca ampliar a atuação dos cursinhos para estudantes pobres e consolidar o programa como política permanente de equidade educacional.

