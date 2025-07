Lula tem reunião urgente com Hugo Motta e Alcolumbre

Lula deve ter reunião com presidentes do Legislativo - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com Hugo Motta (Republicanos-PB), que preside Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), à frente do Senado, na tarde desta sexta-feira, 27. O encontro não consta na agenda oficial do Palácio do Planalto.

A reunião acontece em meio ao impasse criado com a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que aconteceu na quarta-feira, 25. Mais cedo, a bancada do Psol na Câmara dos Deputados anunciou que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão do Congresso. A informação sobre o encontro é de Lauro Jardim, em sua coluna no portal O Globo.

Recado de Hugo Motta

Na quinta-feira, 26, o presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou que ligaria para Lula a fim de esclarecer a decisão de votar a pauta em caráter de urgência. O movimento, segundo publicação do jornal O Globo, é uma tentativa de amenizar o clima de tensão entre a Casa e o Palácio do Planalto.

Antes da votação, Motta teria deixado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sem resposta sobre a votação. O chefe da economia do país deixou em aberto a possibilidade de judicializar o tema.