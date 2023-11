Lula volta a criticar dinheiro gasto na guerra do Oriente Médio | A TARDE

Durante a 2ª Cúpula Virtual Vozes do Sul Global, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a guerra entre o Hamas e Israel e os bilhões de reais que são gastos pela manutenção dela. Segundo o chefe do executivo, o valor poderia ser usado para o combate à fome.

“Caso contrário, o abismo entre países ricos e pobres só irá crescer. Falharemos com as milhões de pessoas que passam fome no mundo, enquanto bilhões de dólares são gastos para travar guerras”, afirmou o presidente.

Desde outubro, o Brasil lidera o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem elogiado o seu papel diante do conflito armado no Oriente Médio. Lula, entretanto, criticou o direito a veto de alguns membros do conselho, como os Estados Unidos, que derrubaram a proposta brasileira de resolução da guerra.

“As soluções são reiteradamente frustradas pelo direito de veto. Precisamos resgatar a confiança no multilateralismo. Precisamos recuperar nossas melhores tradições humanistas. Nada justifica que as principais vítimas dos conflitos sejam mulheres e crianças”, disse Lula.

Ao falar da falta de equidade, o presidente citou o “apartheid de vacinas que vimos na pandemia de Covid-19”, quando alguns países ricos acessaram ao imunizante antes de nações no sul global, e o grave efeito das mudanças climáticas, “mesmo que não tenhamos sido, historicamente, os maiores responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa”.