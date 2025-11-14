POLÍTICA
Maior prêmio da Alba é entregue a presidente da UPB em sessão especial
Solenidade aconteceu nesta sexta-feira, 14
Por Yuri Abreu
O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), recebeu nesta sexta-feira, 14, a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A sessão solene foi conduzida pelo deputado estadual Emerson Penalva (PDT), autor da indicação da homenagem. O plenário ficou lotado e contou com presenças de destaque na política baiana, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Jaques Wagner (PT-BA).
“É um chamamento para trabalhar mais”, diz Cardoso
Antes de discursar, Wilson Cardoso afirmou à imprensa que recebeu a comenda com emoção e como incentivo para intensificar seu trabalho à frente da UPB.
“Eu entendo isso como um chamamento. Essa comenda me renova, me dá energia, vontade e determinação para servir”, declarou.
“Estamos aqui para cuidar dos que mais precisam, para unir nossos prefeitos e prefeitas.”
“O trabalho exige persistência”
No plenário, Cardoso agradeceu aos que caminharam com ele na vida pública e pessoal.
“Aprendi que o trabalho exige persistência, que o campo exige paciência e que o município exige amor à nossa gente”, afirmou.
Quem é Wilson Cardoso?
Nascido em Salvador em 1º de fevereiro de 1952, Wilson Cardoso viveu a infância em Ituberá, onde iniciou sua trajetória como gestor. É casado com Adaize Eulália de Melo e pai de seis filhos.
Sua trajetória é marcada pela atuação no setor rural, como presidente da COOPERFEIRA, do Sindicato dos Produtores Rurais de Andaraí e da Federação da Agricultura da Bahia. Foi superintendente do Frigorífico Feira de Santana (FRIFEIRA) e presidiu o Fórum Permanente da Pecuária da Bahia. Também atuou como conselheiro e vice-presidente do Conselho de Consumidores da COELBA.
