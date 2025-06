Maioria da bancada baiana vota a favor de projeto contra IOF

Bancada baiana na Câmara dos Deputados - Foto: Divulgação

A maior parte da bancada baiana na Câmara dos Deputados votou a favor do requerimento de urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 314/2024, que visa impedir os efeitos do decreto do governo federal que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Dos 39 parlamentares da Bahia, 24 votaram de forma favorável à proposta, 11 foram contrários e quatro estavam ausentes e não registraram o voto.

A urgência teve o total de 346 votos a 97. A proposta foi apoiada inclusive por partidos da base governista, como União Brasil, PSD, PP, Republicanos, PDT e MDB.

Na votação, apenas o PSB e a federação formada por PT, PC do B e PV orientaram contra o requerimento. A liderança do governo e da maioria liberaram as bancadas.

Veja como dos deputados baianos votaram.

A favor:

Adolfo Viana (PSDB)

Alex Santana (Republicanos)

Antonio Brito (PSD)

Capitão Alden (PL)

Charles Fernandes (PSD)

Claudio Cajado (PP)

Dal Barreto (União Brasil)

Diego Coronel (PSD)

Elmar Nascimento (União Brasil)

Félix Mendonça Júnior (PDT)

Gabriel Nunes (PSD)

João Leão (PP)

José Rocha (União Brasil)

Leo Prates (PDT)

Leur Lomanto Júnior (União Brasil)

Márcio Marinho (Republicanos)

Mário Negromonte Júnior (PP)

Neto Carletto (Avante)

Otto Alencar Filho (PSD)

Paulo Azi (União Brasil)

Paulo Magalhães (PSD)

Raimundo Costa (Podemos)

Ricardo Maia (MDB)

Rogéria Santos (Republicanos)

Contra:

Alice Portugal (PCdoB)

Bacelar (PV)

Daniel Almeida (PCdoB)

Ivoneide Caetano (PT)

Jorge Solla (PT)

Joseildo Ramos (PT)

Josias Gomes (PT)

Lídice da Mata (PSB)

Pastor Isidório (Avante)

Valmir Assunção (PT)

Waldenor Pereira (PT)

Não votaram: