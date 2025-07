Mais de 300 mil terão aposentadorias ressarcidas na próxima semana

Wolney Queiroz, participa do programa, Bom dia, Ministro - Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

Cerca de 340 mil pessoas que tiveram descontos irregulares em suas aposentadorias serão ressarcidas já a partir da próxima semana. No dia 24 de julho, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagará o primeiro lote da restituição.

O prazo para a adesão abriu na última sexta, 11, e quem aderir ao acordo até a próxima segunda, 21, será incluído na leva inicial do reembolso. O prazo final para a aceitação encerra no dia 14 de novembro.

“Quem aderir primeiro, vai receber primeiro”, reforçou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante entrevista ao programa Bom dia, Ministro, desta quarta, 16.

É um número expressivo, mas o presidente Lula quer mais gente aderindo. Ele pediu para que eu faça anúncios, dê entrevistas porque o povo tem que saber que depois de terem sido roubados, os aposentados precisam aceitar o acordo para ter o dinheiro de volta Wolney Queiroz - ministro da Previdência Social

Segundo o ministro, 100 mil pessoas serão ressarcidas por dia. “Em 10 dias vamos pagar 1 milhão de pessoas, em 15 dias 1,5 milhão”, garantiu.

Wolney também informou que 9 milhões de aposentados tiveram algum valor descontado de forma irregular entre 20 de março de 2020 a 20 de março de 2025. Outros 27 milhões de beneficiários não tiveram nenhum tipo de desconto.

Pente-fino

Wolney Queiroz não descartou que as associações sejam autorizadas a retomar os descontos nas aposentadorias.

As mensalidades estão suspensas desde a deflagração da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril, que identificou e desmontou o esquema.

“Todas as associações e acordos de cooperação técnica foram suspensas e todas estão sendo investigadas. Ao fim disso tudo, nós vamos saber quais são as idôneas, quais são as picaretas e depois vamos trazer essas informações para o presidente Lula e para o Congresso Nacional para saber o que vamos fazer, se vamos continuar com o desconto em folha e quais critérios a gente vai adotar para continuar fazendo os descontos em folha. Isso será feito de forma transparente, com o acompanhamento da imprensa, da sociedade e dos órgãos de controle”, afirmou Wolney.

Pedido de devolução

Para ter direito a aderir ao acordo, quem foi lesado pelas associações envolvidas no esquema deverá entrar em contato diretamente com o INSS, por meio dos canais de atendimento do órgão.

Os canais disponíveis são: Aplicativo Meu INSS, central telefônica 135 e agências dos Correios.