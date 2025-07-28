Mais um prefeito do União Brasil declara apoio a Jerônimo

Dr. Juvio, ao lado de Jerônimo Rodrigues e Adolpho Loyola - Foto: Divulgação

O prefeito de Mansidão, Dr. Juvio (União Brasil), é mais um que abandona o grupo de ACM Neto. Em agenda no domingo, 27, o gestor declarou que irá apoiar a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Vou fazer um compromisso com ele e confiar no meu povo, pois Mansidão dará a ele a maior votação proporcional do estado da Bahia”, disse. “Eu tenho certeza que é o mais humano que o estado da Bahia já teve”, completou.

Dr. Juvio e o vice-prefeito, Dôra (União Brasil), que fizeram campanha para ACM Neto em 2022, surpreenderam a plateia quando chamaram o presidente e dirigentes do PT municipal no palco e sinalizaram que irão caminhar juntos.

“O partido de Juvio, e eu creio que também o partido de Rita, de Zefona e de Tiago é Mansidão. Então não temos divergência política. A preocupação nossa é com nosso município”, garantiu o prefeito.

Debandada

Segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, a tendência é que novos prefeitos da oposição mudem de lado nas próximas semanas, aderindo ao governo Jerônimo Rodrigues (PT).

As articulações acontecem com o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola. Nos últimos meses, gestores eleitos pela oposição estão deixando o grupo e migrando para o Palácio de Ondina. A movimentação deve enfraquecer uma possível candidatura do ex-prefeito de Salvador ao governo em 2026.