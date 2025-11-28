Marina Silva: "Margem Equatorial não pode virar Serra Pelada"

Ministra Marina Silva, do Meio Ambiente - Foto: Diego Campos | Secom-PR

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez um alerta sobre a possibilidade de exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, em uma área que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá e, segundo estimativas do governo, pode ter uma produção de 30 bilhões de barris.

O local é visto pela Petrobras como estratégico para a recomposição de reservas, com investimentos previstos e a autorização de algumas perfurações, especialmente em áreas mais distantes da foz do Rio Amazonas.

Nesta sexta-feira, 28, durante entrevista ao programa "Bom dia, Ministra", Marina Silva disse que a licença para prospecção - estudos para saber se tem petróleo na quantidade e na qualidade — já foi dada.

"Agora, para a exploração propriamente dita, em uma bacia completamente desconhecida, sem estudos, altamente sensível, vai precisar da contratação, da avaliação ambiental para a área sedimentar, de um processo de governança da margem equatorial, para que aquilo ali não venha a virar uma Serra Pelada do petróleo", afirmou a ministra do Meio Ambiente ao Grupo A TARDE.

O que foi a Serra Pelada?

Serra Pelada foi uma área de garimpo localizada no estado do Pará, na região Norte do Brasil. O local de exploração foi aberto após a descoberta de ouro na Fazenda Três Barras, atraindo milhares de pessoas para a região no início da década de 1980. As estimativas apontam que Serra Pelada recebeu mais de 100 mil trabalhadores ao longo dos seus 12 anos de atividade.

Conhecido à época como o maior garimpo a céu aberto do mundo, Serra Pelada foi oficialmente fechada pelo governo brasileiro em 1992. Inúmeros impactos ambientais foram registrados no local, e a imensa área escavada hoje se encontra preenchida por água, formando um lago de 200 metros de profundidade.