Marinho cobra vaga no Senado para o Republicanos: "Não abriremos mão"

Executiva estadual do Republicanos na Bahia se reuniu nesta segunda-feira, 19. - Foto: Divulgação

A executiva estadual do Republicanos na Bahia realizou, na manhã desta segunda-feira, 19, a primeira reunião do ano na sede da legenda, localizada no Centro Empresarial Iguatemi, para discutir o alinhamento político e as diretrizes do partido com vistas às próximas eleições.

O presidente do partido na Bahia, o deputado federal Márcio Marinho, pontuou o fortalecimento da sigla e ressaltou a importância de coalização de forças para alcançarem o projeto político que busca aumentar a bancada de deputados na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Ele também ratificou o apoio da legenda ao pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil), e definiu que o partido terá representante ao Senado.

“É hora de alçarmos voos mais altos e o Republicanos está definitivamente pronto e apto para indicar uma das vagas ao Senado. Não abriremos mão de construirmos esse novo projeto com a Bahia”, afirmou.

O encontro também marcou o início da construção de uma agenda de trabalho alinhada entre os membros, com foco total nas eleições deste ano.

“Planejamento e alinhamento são cruciais em qualquer equipe. Se queremos alcançar os nossos objetivos, precisamos de foco total ”, concluiu Marinho.

O encontro que contou com a participação do presidente municipal, vereador Luiz Carlos; os deputados federais Alex Santana e Rogéria Santos; os deputados estaduais José de Arimateia, Jurailton Santos e Samuel Júnior; vereadores municipais, como Júlio Santos, Kell Torres, Ireuda Silva e Edilson Ferreira; além de demais afiliados, como Marcelo Nilo, Talita Oliveira e Francisco Edes.