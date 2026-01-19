Menu
PLANEJAMENTO

Marinho cobra vaga no Senado para o Republicanos: "Não abriremos mão"

Executiva do partido se reuniu nesta segunda-feira, 19, para definir diretirzes com vistas às próximas eleições

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 16:08 h
Executiva estadual do Republicanos na Bahia se reuniu nesta segunda-feira, 19.
Executiva estadual do Republicanos na Bahia se reuniu nesta segunda-feira, 19.

A executiva estadual do Republicanos na Bahia realizou, na manhã desta segunda-feira, 19, a primeira reunião do ano na sede da legenda, localizada no Centro Empresarial Iguatemi, para discutir o alinhamento político e as diretrizes do partido com vistas às próximas eleições.

O presidente do partido na Bahia, o deputado federal Márcio Marinho, pontuou o fortalecimento da sigla e ressaltou a importância de coalização de forças para alcançarem o projeto político que busca aumentar a bancada de deputados na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Ele também ratificou o apoio da legenda ao pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil), e definiu que o partido terá representante ao Senado.

“É hora de alçarmos voos mais altos e o Republicanos está definitivamente pronto e apto para indicar uma das vagas ao Senado. Não abriremos mão de construirmos esse novo projeto com a Bahia”, afirmou.

O encontro também marcou o início da construção de uma agenda de trabalho alinhada entre os membros, com foco total nas eleições deste ano.

“Planejamento e alinhamento são cruciais em qualquer equipe. Se queremos alcançar os nossos objetivos, precisamos de foco total ”, concluiu Marinho.

O encontro que contou com a participação do presidente municipal, vereador Luiz Carlos; os deputados federais Alex Santana e Rogéria Santos; os deputados estaduais José de Arimateia, Jurailton Santos e Samuel Júnior; vereadores municipais, como Júlio Santos, Kell Torres, Ireuda Silva e Edilson Ferreira; além de demais afiliados, como Marcelo Nilo, Talita Oliveira e Francisco Edes.

x