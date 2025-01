Marqueteiro de Bolsonaro 'escala' Nikolas como porta-voz contra o Pix

Nikolas Ferreira fez vídeo falando sobre monitoramento do Pix - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vídeo em que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) aparece fazendo críticas ao governo e ao monitoramento das transações Pix, na última terça-feira, 14, fez parte de uma ação coordenada pelo marqueteiro Duda Lima, responsável pela campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Segundo informações do jornal O Globo, Nikolas foi escalado para a 'missão' após uma conversa com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Na peça, o parlamentar desmente as fake news sobre uma possível taxação do Pix, mas sugere que a cobrança poderia estar no radar para em um futuro próximo.

Ainda de acordo com a publicação, Duda não participou da roteirização do vídeo, mas ajudou a montar uma estratégia para explorar o tema. Após a repercussão da medida, alvo de uma campanha de desinformação, a Receita Federal optou por revogar a portaria.