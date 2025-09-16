Mataripe: 75 anos da refinaria que garante 14% do refino nacional

Refinaria de Mataripe - Foto: divulgação

A Refinaria de Mataripe, a segunda maior do país, completa 75 anos de história. Desde 2021 sob gestão da Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, a planta industrial se consolidou como uma das mais modernas da América Latina, responsável por 14% da capacidade de refino nacional de petróleo, 41% do Nordeste e 80% da Bahia.

Além de garantir segurança energética, a refinaria é protagonista em inovação, produtividade operacional e impacto socioambiental positivo. Na geração de empregos, 21% do quadro de colaboradores são talentos das comunidades do entorno da refinaria.

Desde que assumiu a Refinaria de Mataripe e até o dia atual, a Acelen investiu mais de R$ 3 bilhões na modernização do ativo, elevando padrões de segurança, tecnologia, eficiência energética e fortalecimento da gestão ambiental.

O avanço trouxe ganhos ambientais, redução de custos e mais competitividade para a Bahia. No 1º trimestre de 2025, a refinaria superou 90% de utilização e registrou recordes em diesel S10 e QAV. O portfólio, agora com mais de 30 produtos e seis novidades, atende a mais de 50 clientes.

Os avanços refletem a redução de mais de 60% nas emissões de gases emitidos pelo flare, o equivalente ao CO₂ capturado por 370 campos de futebol de área plantada de macaúba. Houve também redução no consumo de energia.

Comparado a 2021, o índice caiu 17%, equivalente ao consumo residencial inteiro de estados como Sergipe ou Rondônia. Na prática, a economia representa energia suficiente para abastecer uma cidade com 2,37 milhões de habitantes, quase o tamanho de Salvador.

A gestão eficiente do recurso hídrico reforça o compromisso sustentável da Acelen, que reduziu em 20% o consumo de água da Refinaria de Mataripe. Essa economia equivale ao abastecimento de uma cidade de 49 mil habitantes, mais do que a população de Cachoeira e São Félix juntas, segundo dados do IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades).

Refinaria conectada com o futuro

Para Celso Ferreira, vice-presidente executivo de Operações da Acelen, a data reafirma a relevância da refinaria para o desenvolvimento econômico e social.

“Desde sua fundação (1951), a Refinara de Mataripe impulsiona a industrialização da Bahia, gera milhares de empregos diretos e indiretos e movimenta toda uma cadeia produtiva. Hoje, sob gestão da Acelen, a planta industrial é mais moderna, segura e conectada com o futuro, ao mesmo tempo em que mantém forte vínculo com as comunidades do entorno por meio de projetos sociais.”

Além das conquistas operacionais, a Acelen também se destaca na agenda ESG, com iniciativas sociais e ambientais que beneficiam comunidades do entorno da refinaria.

Os investimentos têm foco em qualificação profissional, inclusão produtiva, fortalecimento das relações locais e preservação ambiental. Entre os Projetos Sociais estão o Acelen Acender - Centro de capacitação profissional gratuita para jovens, adultos, organizações sociais e lideranças -, mutirões de saúde da pele para pescadores marisqueiras e familiares, apoio ao Projeto Recife das Pinaúnas – Movimento Replantio e de Educação Ambiental, Projeto Corais da Baía e Acelera Pesca.

“Estamos vivendo uma mudança de paradigma no setor de energia. Ser premiada na 15ª edição do Prêmio FIEB por projetos como o Acelera Pesca e conquistar o selo Aterro Zero mostram que é possível aliar inovação, impacto social e respeito ao meio ambiente, além de estarmos onde a Bahia precisa. A Refinaria de Mataripe chega aos 75 anos como referência em desenvolvimento sustentável, social e econômico do país”, destaca Celso.

Desde 2022, a empresa destinou R$ 12 milhões à 14 projetos e programas de qualificação. Todas as iniciativas se apoiam em escuta social e diálogo permanente. A Acelen realizou diagnóstico com lideranças locais e criou três Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), abrangendo 5 municípios, que reúnem 83 conselheiros escolhidos com base em critérios de diversidade e representatividade.

Outro destaque é o Acelen Acender, centro de excelência em educação, que completou dois anos, oferecendo formação profissional e fortalecendo comunidades vizinhas à Refinaria de Mataripe.

Nos próximos passos, a empresa suprirá 100% da demanda de energia elétrica da refinaria por meio de um parque solar em construção em João Dourado, no semiárido baiano. O projeto terá capacidade de 161 megawatts, com 230 mil módulos solares e potencial para evitar a emissão de 128 mil toneladas de CO₂ por ano.

Além de gerar energia limpa e sustentável, o empreendimento impulsiona o desenvolvimento regional, com R$ 530 milhões em investimentos e mais de 500 oportunidades de trabalho durante a obra e o início da operação.