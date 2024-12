"Meu nome está à disposição", dispara Carletto sobre chapa em 2026

Carletto fala sobre ambições do Avante para 2026 - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, se colocou à disposição para ocupar um espaço na chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 25.

Carletto afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que o Avante tem vários quadros que podem ser indicados para o posto, mas disse também que a legenda não tem qualquer preocupação com o tema. Ele ainda indicou a permanência de Tum como secretário de Agricultura.

"O Avante tem vários nomes, inclusive o meu está à disposição do grupo político, hoje do maestro, que é o governador Jerônimo [...] Não temos nenhuma preocupação com isso, a ambição a gente não tem, claro que a gente sonha e faz projetos [...] Acima disso, não temos nenhuma outra coisa para ficar discutindo. Se depender do presidente do Avante, não vejo nenhum problema (permanência de Tum)", disse o dirigente.

Fontes ligadas ao Avante afirmaram recentemente ao Portal A TARDE que o partido deve pleitear a vaga de vice de Jerônimo, hoje ocupada pelo MDB. O movimento faz parte da estratégia de crescimento do partido, que elegeu 60 prefeitos na Bahia este ano.