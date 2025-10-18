DESABAFO
Michelle Bolsonaro fala em injustiça ao parabenizar filha
Ex-primeira-dama fez postagem no Instagram, neste sábado, 18, homenageando Laura Bolsonaro
Por Yuri Abreu
A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para fazer um desabafo neste sábado, 18, dia em que a filha, Laura Bolsonaro, completa 15 anos. Em uma postagem no Instagram, ela publicou uma foto a qual aparece abraçada ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a própria Laura.
Na legenda, ela relembrou os momentos que antecederam a chegada da jovem e agradeceu aos médicos que participaram do parto, em 2010. No entanto, afirmou que eles não puderam celebrar a data da forma como queria, pelo fato de Jair Bolsonaro estar sofrendo, segundo ela, "uma injustiça" que o mantêm em prisão domiciliar.
"Que dor no meu coração ver você ser tão exposta, passando por situações que nenhuma filha deveria viver… ter a alegria tirada do seu rosto", desabafou Michelle Bolsonaro. "Ainda assim, quero que saiba: você é forte, é luz, é um presente de Deus que me enche de orgulho", acrescentou.
Bolsonaro recebe autorização para comemorar aniversário da filha
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na sexta-feira, 17, o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber convidados para comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro.
Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, para realização de um almoço em comemoração ao aniversário da adolescente neste sábado, 18.
Com a autorização, Bolsonaro poderá receber amigos menores de idade da filha, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros amigos da família entre as 9h e as 18h.
Moraes ressaltou que os veículos dos convidados deverão ser revistados pela equipe de policiais penais que faz a vigilância da residência. Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro.
A medida cautelar foi determinada no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro foram investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.
No mês passado, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.
