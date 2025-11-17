Michelle se declara apaixonada para Bolsonaro: "Te amo, galego"

Michelle Bolsonaro e o marido Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá | AFP

Cotada para disputar o Palácio do Planalto em 2026, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste domingo, 16, para se declarar ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível e preso em regime domiciliar.

Em uma publicação nos stories, Michelle chamou o amado de "galego", e afirmou que o marido "se tornou uma referência de liderança" para o Brasil nos últimos anos. Presidente entre 2019 e 2022, Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado após a redemocratização a não ser reeleito.

"Você é grande, meu amor! Em apenas quatro anos, você se tornou uma referência de liderança para uma nação, algo que muitos não conseguiram alcançar em uma vida inteira. Deus conhece o seu coração, e o povo de bem também", escreveu a ex-primeira-dama, que completou.

"Seguimos juntos até o fim. Te amo, galego!", finalizou Michelle, que também é presidente do núcleo feminino nacional do Partido Liberal, o PL Mulher.

Michelle Bolsonaro será candidata?

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tem sido cotada para disputar o Palácio do Planalto no próximo ano. Fontes ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no entanto, afirmam que o plano da dirigente nacional do PL Mulher é concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, seu domicílio eleitoral.