Efeito reverso? Possível prisão de Bolsonaro pode atrapalhar Lula

O governo Lula (PT) acendeu a luz de alerta após a possível decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena de 27 anos e três meses, por tentativa de golpe de Estado, em regime fechado — uma possibilidade é a de que ele seja levado ao Complexo da Papuda, em Brasília.

A preocupação é a de que a detenção do liberal acabe atrapalhando a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), como deseja o presidente Lula — Messias ocuparia a vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

Tensão no senado

A previsão de auxiliares do petista, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópóles, é a de que, embora já esperada, a prisão de Jair Bolsonaro dificulte o aval do Senado pelo nomes de Messias.

Na semana passada, parlamentares já enviaram uma série de alertas ao governo de que o advogado-geral da União não teria hoje votos suficientes para ter a indicação à Corte aprovada.

A recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), aprovada pelo Senado na quarta-feira, 12, por 45 votos a 26, pode reorganizar os planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O resultado apertado — bem diferente da votação anterior, em 2023, quando Gonet foi aprovado por 65 a 11 — acendeu um alerta no Palácio do Planalto. A leitura é de que a relação com o Senado está mais tensa, e o Planalto pode adiar a escolha do substituto de Luís Roberto Barroso.