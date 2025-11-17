Menu
POLÍTICA

Efeito reverso? Possível prisão de Bolsonaro pode atrapalhar Lula

Defesa do ex-presidente deve entrar com novo recurso junto ao STF

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/11/2025 - 10:35 h
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O governo Lula (PT) acendeu a luz de alerta após a possível decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena de 27 anos e três meses, por tentativa de golpe de Estado, em regime fechado — uma possibilidade é a de que ele seja levado ao Complexo da Papuda, em Brasília.

A preocupação é a de que a detenção do liberal acabe atrapalhando a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), como deseja o presidente Lula — Messias ocuparia a vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

Tensão no senado

A previsão de auxiliares do petista, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópóles, é a de que, embora já esperada, a prisão de Jair Bolsonaro dificulte o aval do Senado pelo nomes de Messias.

Defesa tenta última manobra para evitar prisão de Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro entra de vez na mira do Supremo Tribunal Federal
Prisão de Bolsonaro se aproxima com fim de julgamento dos embargos

Na semana passada, parlamentares já enviaram uma série de alertas ao governo de que o advogado-geral da União não teria hoje votos suficientes para ter a indicação à Corte aprovada.

Retorno de Paulo Gonet à PGR pode mudar planos de Lula para o STF

A recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), aprovada pelo Senado na quarta-feira, 12, por 45 votos a 26, pode reorganizar os planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O resultado apertado — bem diferente da votação anterior, em 2023, quando Gonet foi aprovado por 65 a 11 — acendeu um alerta no Palácio do Planalto. A leitura é de que a relação com o Senado está mais tensa, e o Planalto pode adiar a escolha do substituto de Luís Roberto Barroso.

