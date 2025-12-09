Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Michelle tem queda de imunidade e se afasta do PL após prisão de Bolsonaro

Saída repentina da ex-primeira-dama foi agravada após tensões familiares e política

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

09/12/2025 - 8:33 h
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL)
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou o seu afastamento temporário do PL Mulher por orientação médica. Em nota oficial, a mulher de Bolsonaro sinalizou que pode retornar às atividades partidárias somente em abril de 2026.

O motivo para a interrupção na liderança da legenda deve-se a sua baixa imunidade, segundo informa o comunicado publicado na segunda-feira, 9. A nota ainda menciona a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, concretizada no dia 22 de novembro.

“A presidente Michelle já vinha lidando com algumas alterações em sua saúde e, nos últimos meses, em especial em consequência das tensões envolvendo a prisão de seu marido e as constantes injustiças feitas contra ela e sua família, a sua imunidade foi atingida e essas alterações foram agravadas, sendo necessário o seu afastamento temporário das atividades do partido”.

A nota, contudo, não estabelece prazo para o retorno de Michelle Bolsonaro às atividades. “Ela cumprirá o afastamento médico inicial que lhe fora prescrito e, logo após o término desse período, passará por reavaliação”.

Com o atestado médico, a ex-primeira-dama cancelou a agenda que estava prevista no Rio de Janeiro no próximo sábado, 13.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por PL Mulher Nacional (@partidoliberalmulher)

Vai implodir? Michelle Bolsonaro se desentende com enteados

O embate entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os seus enteados, e um deputado do PL, ganhou um novo capítulo dentro do Partido Liberal (PL). A briga interna levou a sigla a agendar uma reunião urgente na terça-feira, 2.

Na ocasião, os pares devem alinhar o posicionamento da legenda após as críticas feitas por Michelle com o apoio do PL ao possível nome de Ciro Gomes para o governo cearense, fazendo referência ao deputado André Fernandes (PL-CE).

x