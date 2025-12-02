Vai implodir? PL se reúne após forte crise entre Michelle e filhos de Bolsonaro

Primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - Foto: PL | Divulgação

O embate entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os seus enteados, e um deputado do PL, ganhou um novo capítulo dentro do Partido Liberal (PL). A briga interna levou a sigla a agendar uma reunião urgente nesta terça-feira, 2.

O encontro ocorre às 15h, em Brasília, e contará com os seguintes nomes:

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL;

Flávio Bolsonaro, senador da República;

Rogério Marinho, líder do governo no Senado.

Na ocasião, os pares devem alinhar o posicionamento da legenda após as críticas feitas por Michelle com o apoio do PL ao possível nome de Ciro Gomes para o governo cearense, fazendo referência ao deputado André Fernandes (PL-CE).

“É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram a fazer. Eu tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, assim não dá”, disse Michelle, olhando para Fernandes.

Embate: Michelle Bolsonaro x filhos de Bolsonaro

As declarações da ex-primeira-dama repercutiu mal entre os filhos do ex-presidente, entre eles Flávio, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro.

Eles consideraram a crítica de Michelle como “injusta e desrespeitosa” com quadros do partido e afirmaram que o apoio a Ciro já havia sido referendado pela instância máxima da legenda, com aval do próprio pai.

“A Michelle atropelou o presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma como ela se dirigiu a ele, talvez nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora”, disse Flávio.

“Meu irmão está certo. Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”, escreveu Carlos. A publicação foi republicada por Jair Renan Bolsonaro, o caçula entre os filhos homens.

O que diz Michelle Bolsonaro?

Nas redes sociais, a mulher publicou uma nota oficial afirmando que não vai se manifestar em relação aos seus enteados.

“Vivemos tempos difíceis. Enfrentamos tempestades de injustiça em mares de perseguições agitadas. Nesses períodos, é normal que os nervos fiquem à flor da pele e podemos vir machucar aqueles a quem jamais gostaríamos de magoar”, escreveu Michelle.

“Amo o meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Eu entendo e sofro a dor deles”.