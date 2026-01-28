Menu
HOME > POLÍTICA
ELEIÇÕES

Ministra de Lula topa ser candidata em São Paulo, mas faz exigências

Simone Tebet, ministra do Planejamento, poderia concorrer ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSB

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/01/2026 - 12:11 h

Ministra do Planejamento, Simone Tebet
Ministra do Planejamento, Simone Tebet -

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, pode ser o Plano B do governo Lula para a disputa ao Governo de São Paulo contra o atual titular do Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já declarou ser candidato à reeleição.

Atualmente no MDB, Tebet poderia se filiar ao PSB para concorrer ao pleito — e ainda teria que mudar seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo. O convite para o embarque no ninho pessebista já foi feito a ela pelo presidente do partido, João Campos.

Leia Também:

Lula escala Simone Tebet para nova missão nas eleições de 2026
Planos de Lula esbarram em negativa de Haddad para 2026
Lula avalia manter Alckmin como vice e traça cenários para Haddad

Exigências

No entanto, Tebet fez algumas exigências para aceitar a missão. Uma delas é ter garantias do presidente Lula em relação a alguns pontos que considera importantes.

Ela quer que o petista assegure, por exemplo, recursos financeiros a sua candidatura e apoio da militância petista. A ministra também espera ter garantias de que não será alvo do conhecido “fogo amigo” do PT, especialmente das alas do partido mais à esquerda.

Além disso, caso não saia vencedora, a ministra quer a promessa de que continuará ministra em um eventual novo mandato de Lula.

Comparação com Alckmin

Mesmo com os pedidos, Tebet avalia que movimento seria até maior do que o feito nas eleições passadas pelo atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB — deixando o PSDB —, para formar a chapa com Lula.

A expectativa é a de que a emedebista converse com Lula, ainda nesta semana durante viagem ao Panamá, onde o presidente participará do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe — ela integrará a comitiva.

Além de Tebet, Lula ainda precisa avançar nas conversas com outros ministros para a formação da chapa paulista. Um deles é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O petista ainda pretende convencer o aliado a disputar um cargo eletivo em outubro deste ano, seja o Governo de São Paulo ou o Senado pelo mesmo estado.

A ideia de Lula é que até o Carnaval a chapa em São Paulo já esteja definida.

Tags:

Lula simone tebet Tarcísio de Freitas

