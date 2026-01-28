Ministra de Lula topa ser candidata em São Paulo, mas faz exigências

Ministra do Planejamento, Simone Tebet - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, pode ser o Plano B do governo Lula para a disputa ao Governo de São Paulo contra o atual titular do Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já declarou ser candidato à reeleição.

Atualmente no MDB, Tebet poderia se filiar ao PSB para concorrer ao pleito — e ainda teria que mudar seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo. O convite para o embarque no ninho pessebista já foi feito a ela pelo presidente do partido, João Campos.

Exigências

No entanto, Tebet fez algumas exigências para aceitar a missão. Uma delas é ter garantias do presidente Lula em relação a alguns pontos que considera importantes.

Ela quer que o petista assegure, por exemplo, recursos financeiros a sua candidatura e apoio da militância petista. A ministra também espera ter garantias de que não será alvo do conhecido “fogo amigo” do PT, especialmente das alas do partido mais à esquerda.

Além disso, caso não saia vencedora, a ministra quer a promessa de que continuará ministra em um eventual novo mandato de Lula.

Comparação com Alckmin

Mesmo com os pedidos, Tebet avalia que movimento seria até maior do que o feito nas eleições passadas pelo atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB — deixando o PSDB —, para formar a chapa com Lula.

A expectativa é a de que a emedebista converse com Lula, ainda nesta semana durante viagem ao Panamá, onde o presidente participará do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe — ela integrará a comitiva.

Além de Tebet, Lula ainda precisa avançar nas conversas com outros ministros para a formação da chapa paulista. Um deles é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O petista ainda pretende convencer o aliado a disputar um cargo eletivo em outubro deste ano, seja o Governo de São Paulo ou o Senado pelo mesmo estado.

A ideia de Lula é que até o Carnaval a chapa em São Paulo já esteja definida.