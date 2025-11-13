Menu
FIM DOS CONFLITOS?

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Ministra dos Povos Indígenas ainda comentou sobre as motivações dos conflitos nas terras

Gabriela Araújo e Yuri Abreu

Por Gabriela Araújo e Yuri Abreu

13/11/2025 - 9:41 h
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que a pasta está desenvolvendo um plano de gestão territorial para dar fim aos conflitos dos povos indígenas por acesso a terra, como vêm acontecendo no extremo-sul baiano.

“O Ministério dos Povos Indígenas vem desenvolvendo com um grupo de servidores discutindo um plano de gestão territorial e ambiental para as aldeias e os povos indígenas. Alguns com garantias de recursos", disse a ministra ao Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 13, durante participação no Bom dia, Ministra.

Durante entrevista, Guajajara também comentou sobre a motivação das intensas disputas por espaço entre os povos originários e os latifundiários. Segundo ela, a ausência de fiscalização dos poderes públicos neste território facilitou as invasões e explorações ilegais.

“Nós tivemos a ausência do Poder Público dentro dos territórios indígenas, o que favoreceu as invasões dos territórios, as explorações ilegais e até entrada ilegal de não indígenas dentro desse território”, afirmou a ministra.

Ela ainda complementou: “O que nós temos articulado é para que a gente consiga avançar nos processos demarcatórios, afinal de contas, a maior exigência dos povos indígenas da Bahia, é a regularização dos povos indígenas”.

Leia Também:

Pai e filho mortos em Itamaraju: Força Nacional reforça segurança após conflito
Força Nacional atuará em terras indígenas do Amazonas por 90 dias
Força Nacional prorroga atuação em região de conflito na Bahia

Uma das soluções encontradas pelo ministério, de acordo com Guajajara, foi a instalação da presença da Força Nacional de Segurança nos territórios indígenas e mencionou a articulação com o governo Jerônimo (PT).

“Para poder enfrentar esse momento de conflito que existe com muita frequência, os indígenas solicitaram a presença da Força Nacional. Nós, com articulação, com o Ministério Nacional da Justiça e com o governador Jerônimo, a gente tem garantido a presença da Força Nacional dentro dos territórios indígenas e ocupantes dos territórios, ou mesmo esses conflitos fundiários com fazendeiros”, concluiu.

Assista a entrevista completa

Pai e filho mortos em Itamaraju: Força Nacional reforça segurança após conflito

O policiamento na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi reforçado após morte de pai e filho em meio a um conflito entre indígenas e assentados que acontece na região.

Os mortos foram os assentados Alberto Carlos dos Santos, de 60 anos, e o filho dele, Amauri Sena dos Santos, de 37.

Uma outra vítima, identificada como Joabson Lima Alves dos Santos, que também é filho de Alberto, foi socorrido e levado para um hospital da região e está em estado grave.

Prorrogação da atuação da Força Nacional de Segurança

O Ministério de Justiça e Segurança Pública prorrogou a atuação da Força Nacional no Extremo Sul da Bahia, onde está em ação desde abril. A região é palco de constantes conflitos agrários entre indígenas e donos de terras.

Conforme nota oficial divulgada pelo governo do estado nesta quinta-feira, 17, a Força Nacional atuará especificamente em áreas de interesse e serviços da União, em regime de cooperação com as autoridades locais, contando com o apoio contínuo das forças estaduais de segurança pública, que seguem com presença ativa e permanente na região.

Ainda de acordo com o comunicado, a vinda da FN ao estado acontece após o governo acolher a sugestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública — corroborada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelo Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba).

