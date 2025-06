Ministro Alexandre Padilha será entrevistado no Café das 7

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: Valter Camapanato | Agência Brasil

Presente em Salvador para a entrega de novos serviços para atendimento especializado na Bahia, incluindo a reforma do Hospital Especializado Octávio Mangabeira, no bairro do Pau Miúdo, o ministro da Saúde Alexandre Padilha será o convidado do Café das 7, programa comandado por Jefferson Beltrão na rádio A TARDE FM (103.9), nesta quinta-feira, 5.

Padilha, que ocupou o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais antes de assumir a pasta da Saúde em março deste ano, irá dar uma entrevista exclusiva, a partir das 8h15, aonde debaterá as ações do ministério no Governo Lula.

Entre as principais medidas recentes da pasta, estão a criação da MP (Medida Provisória) do programa"Agora Tem Especialistas", que prevê reduzir a fila do SUS em estados e municípios.

A MP, que foi assinada no último dia 30 pelo presidente Lula (PT), permite que o Ministério da Saúde contrate hospitais e clínicas para prestação de serviço público em todo o país, ao invés de seguir a lógica de repasse de recursos para secretarias locais de saúde executarem os serviços.

Na pauta, onde será acompanhado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador Jerônimo Rodrigues, Padilha entregará a reforma do Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM), que passará a contar com 160 leitos e enfermarias dedicadas ao atendimento de pacientes nas áreas de pneumologia, cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço, e oncologia. São previstas também a entrega de 55 novas ambulâncias do SAMU, contribuindo para agilizar o atendimento em urgências e emergências, reduzindo o tempo de espera no SUS.