Ministro de Lula aciona PF para investigar divulgação do seu CPF

Ministro da Fazenda, Fernando Haddd - Foto: Diogo Zacarias | MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acionou a Polícia Federal (PF) para investigar o vazamento do seu CPF disseminado em grupos de WhatsApp. A denúncia do uso indevido dos dados do titular da pasta foi recebida pelo gabinete do ministro na última quarta-feira, 15.

Com os dados de Haddad, um homem, identificado como Rubinho, também tentou realizar um possível crime contra a ordem tributária e fiscal, segundo informações do portal Metrópoles.

De acordo com o site, as informações pessoais do ex-candidato à presidência da República foram divulgadas em comunidades de aplicativo de mensagem da Bahia. No comunicado, o homem sugere que as pessoas usassem os dados para realizar compras.

A exposição do ministro ocorre na semana em que o ministério precisou recuar sobre o ato instrutivo da Receita Federal que aumentava a fiscalização das transações por Pix.