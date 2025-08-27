POLÍTICA
Ministros admitem erro ao não defender Lula em evento de oposição
Em reunião ministerial, presidente disse ter ficado triste com a falta de defesa do governo durante o ato da União Progressista
Por Redação
Os ministros Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esportes) admitiram que erraram ao não terem pedido a palavra para defender o governo Lula durante o evento de lançamento da federação União Progressista, na última semana.
A justificativa alegada por eles foi o de que não lhes foi dada a palavra pelos organizadores do evento, que acabaram privilegiando os discursos dos governadores do grupo, todos de oposição.
Em reunião ministerial, Lula declarou ter ficado triste com a situação. Ele ainda afirmou entender que muitos partidos vão lançar candidatos, mas pediu respeito. Mencionou o presidente da federação, Antonio Rueda, de quem disse não gostar, no entanto, lembrou que nem isso deve atrapalhar a relação entre o governo e o grupo político, que tem ministros na Esplanada.
Após a reunião, Sabino e Fufuca disseram ao presidente que ele estava certo em sua colocação e que, de fato, eles deveriam ter tomado a palavra para defender o governo diante das críticas de seus correligionários.
