Ministros admitem erro ao não defender Lula em evento de oposição

Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os ministros Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esportes) admitiram que erraram ao não terem pedido a palavra para defender o governo Lula durante o evento de lançamento da federação União Progressista, na última semana.

A justificativa alegada por eles foi o de que não lhes foi dada a palavra pelos organizadores do evento, que acabaram privilegiando os discursos dos governadores do grupo, todos de oposição.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em reunião ministerial, Lula declarou ter ficado triste com a situação. Ele ainda afirmou entender que muitos partidos vão lançar candidatos, mas pediu respeito. Mencionou o presidente da federação, Antonio Rueda, de quem disse não gostar, no entanto, lembrou que nem isso deve atrapalhar a relação entre o governo e o grupo político, que tem ministros na Esplanada.

Após a reunião, Sabino e Fufuca disseram ao presidente que ele estava certo em sua colocação e que, de fato, eles deveriam ter tomado a palavra para defender o governo diante das críticas de seus correligionários.