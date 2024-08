Moraes autoriza Justiça a soltar ex-diretor da PRF

Silvinei não poderá usar redes sociais - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira, 8, que Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), seja solto. Ele está preso desde 9 de agosto de 2023.

Leia mais

>> “Quem troca sou eu”, diz Lula sobre mudanças de ministros

>> Rosemberg oficializa substitutos de Neusa Cadore em comissões da Alba

Na decisão, Moraes pontuou que os motivos da prisão preventiva determinada no ano passado não se encaixam mais no contexto atual. Ele é investigado por um possível uso de recursos públicos para tentar influenciar no resultado das eleições presidenciais de 2022, favorecendo o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar da revogação, Silvinei não poderá acessar redes sociais, terá o porte de arma de fogo suspenso e precisará usar tornozeleira eletrônica. Além disso, o ex-diretor da PRF ainda terá que se apresentar periodicamente e seu passaporte será cancelado.