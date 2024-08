Rosemberg oficializa substitutos de Neusa Cadore em comissões da Alba

Radiovaldo e Lucinha aparecem ao centro da imagem, acompanhados de Robinson Almeida, Fátima Nunes, Rosemberg Pinto e Fabíola Mansur - Foto: Divulgação | Bancada do PT na Alba

A liderança da bancada do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) oficializou nesta quarta-feira, 7, os substitutos da deputada estadual licenciada Neusa Cadore (PT) nas comissões temáticas da Casa. As indicações foram realizadas pelo deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder governista no parlamento.

Neusa deixou a Alba para assumir o comando da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) no último dia 25 de julho, para o lugar de Elisângela Araújo (PT), que assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Com a saída de Cadore do parlamento, abriu-se espaço nas comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública; dos Direitos da Mulher; e de Agricultura e Política Rural.

VEJA MAIS:

>> Disputa pela presidência da Alba esfria; Rosemberg minimiza assunto

>> Bem-vindo, agosto: deputados 'faltam' abertura das sessões na Alba

>> Concurso? MP-BA pede criação de 181 novos cargos efetivos

Nos lugares da atual titular da SPM, o deputado estadual Radiovaldo Costa (PT) assumiu uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública; e a deputada estadual Lucinha do MST (PT) ocupou vagas nas comissões dos Direitos da Mulher e de Agricultura e Política Rural.

Também foi oficializada, conforme antecipação do Portal A TARDE, a indicação do deputado estadual Robinson Almeida (PT) para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em substituição à deputada estadual licenciada Maria del Carmen (PT), afastada por motivos de saúde.