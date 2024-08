Concurso? MP-BA pede criação de 181 novos cargos efetivos

Carteira de trabalho digital - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O procurador-geral de Justiça do estado, Pedro Maia, encaminhou nesta terça-feira, 6, à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um projeto de lei que solicita a criação de 181 novos cargos efetivos no Ministério Público da Bahia (MP-BA), com justificativa de corrigir imprecisões no quadro de pessoal do órgão.



Os novos cargos administrativos a serem criados seriam de assistentes técnico-administrativos, que só poderiam ser contratados através da realização de concurso público, com Ensino Médio como escolaridade mínima exigida.



Caso a mudança seja aprovada, o quadro de pessoal do MP-BA poderá chegar a 1.638 servidores, sendo 360 analistas técnicos, 96 motoristas e 1.182 assistentes técnicos administrativos.

Outras mudanças

O projeto de lei encaminhado por Pedro Maia também prevê outras alterações no quadro de pessoal, com a criação de 500 novos cargos em comissão de Assessor Jurídico do Promotor de Justiça, que trabalharão diretamente com os promotores, responsáveis pela escolha desses profissionais.

A proposta também sugere troca de nomenclatura de alguns cargos em comissão. Com isso, ele propõe a extinção de 37 vagas comissionadas, com a criação de outras 37, de nomes diferentes.