Municípios baianos devem ganhar novas barragens; saiba onde

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu, nesta terça-feira, 6, o ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Góes. Durante o encontro, ocorrido no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo, em Salvador, foram assinados termos de compromisso para construção e implantação de barragens nos municípios de Presidente Jânio Quadros, Piripá e Rio do Pires.



Jerônimo Rodrigues e o ministro de Desenvolvimento Regional | Foto: Matheus Landim/ GOVBA

As obras fazem parte do pacote de ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Bahia. Participaram a secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Larissa Morais; o secretário do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Sodré; além do diretor-presidente da Companhia de Ação e Desenvolvimento Rural (CAR), Jeandro Ribeiro e outras autoridades.



“Acabamos de assinar o termo de compromisso do governo federal com a Bahia para execução e implantação de barragens. A de Morrinhos e a do Rio da Caixa. Essas duas barragens abrangem aí, pelo menos uns 40 muncípios. É água para produção, é água para consumo”, destacou o governador Jerônimo que ainda explicou que a Barragem de Morrinhos está em fase de licitação, a do Rio da Caixa está pronta para autorização do início das obras, além da barragem do Zabumbão que está pronta para ser entregue.



Novas barragens



A segurança hídrica de mais de 130 mil moradores de Rio do Pires estará garantida com a implementação da Barragem do Rio da Caixa, situada na Bacia do Rio Paramirim. O termo de compromisso foi assinado pelo ministro e o governador.



O investimento nesta obra é de R$ 148 milhões. Deste total, R$ 35 milhões são contrapartida do governo baiano. A barragem vai reforçar o sistema integrado de abastecimento de água a partir da Barragem do Zabumbão, atendendo além de Paramirim, a sede de Oliveira dos Brejinhos e comunidades localizadas ao longo das adutoras do sistema.

Dentro da Barragem do Zabumbão, foi implantado o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) Boquira/Zabumbão que alcança 144 mil moradores dos municípios de Boquira, Botuporã, Paramirim, Caturama, Rio do Pires, Ibirapitanga, Tanque Novo e Macaúbas, além de localidades de Ibitiara.



Outra intervenção que teve o termo de compromisso para execução e implantação assinado foi a Barragem de Morrinhos, localizada em Presidente Jânio Quadros e Piripá. Vão ser atendidos 56 mil moradores de Condeúba, Cordeiros, Presidente Jânio Quadros, Piripá, Tremedal e Belo Campo. Esta barragem, que tem o valor de R$ 136 milhões, vai minimizar os impactos da crise hídrica, garantindo o abastecimento das sedes e zonas rurais das cidades contempladas.

Mais ações



Foram apresentados projetos que atendem os produtores rurais baianos, como o Raízes da Bahia; Cacau e Chocolate da Bahia; Cabritos e Cordeiros da Bahia; e Abelhas da Bahia, que serão impactados positivamente pelas novas barragens. Estas ações atendem aproximadamente 70 mil agricultores familiares.



Em evento realizado também nesta terça-feira na Assembleia Legislativa (Alba), o governador e o ministro discutiram com parlamentares estaduais um plano de ação para a prevenção de desastres naturais, provocados pelo excesso de água.



“É uma agenda para discutir políticas que a gente cria um ambiente de prevenção. A gente não tem controle mas, preventivamente pode fazer. Então, os investimentos que o Lula está fazendo para que a gente possa se antecipar aos fatos, como agenda de imediato, inclusive de socorro às pessoas que, porventura, faltem casa, faltem comida”, explicou o governador Jerônimo Rodrigues.