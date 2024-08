Governo projeta aumento do salário mínimo em 2025; saiba valor

Matéria será encaminhada ao Congresso Nacional - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O governoLula (PT) projetou o aumento do salário mínimo para R$ 1.509 em 2025. A elevação de R$ 97 que será incorporada aos vencimentos mensais leva em conta a previsão de inflação, que garante uma estimativa de um salário maior.

No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem, no entanto, a perspectiva do Ministério da Fazenda era de um piso nacional de R$ 1.502, como consta na proposição que será encaminhada ao Congresso Nacional no próximo dia 31.

Caso seja confirmado, o valor representará uma alta de 6,87% em relação ao piso atual de R$ 1.412.

O salário mínimo real e aumento do piso, contudo, ainda podem sofrer alterações caso a inflação seja maior ou menor do que o previsto pelo governo.

A expectativa é que em 2026, o piso seja de R$ 1.595.