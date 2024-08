Saiba quanto governo gastou em viagem de Janja para Jogos Olímpicos

Mulher de Lula (PT) retornou ao Brasil no dia 29 de julho - Foto: Reprodução | Redes Socias | @JanjaLula

A viagem da primeira-dama Janja da Silva para acompanhar os Jogos Olímpicos 2024, que acontece em Paris, foi bancada pelo governo federal. O translado da mulher do presidente Lula (PT), que aconteceu no dia 25 de julho, custou R$ 83,6 mil aos cofres públicos.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) afirmou que o valor da passagem segue o preço de mercado e estava elevado devido aos jogos.

"As passagens foram adquiridas em aviação comercial (sem uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira), seguindo os preços de mercado, que estavam elevados em razão dos Jogos Olímpicos. A primeira-dama viajou de classe executiva, conforme autoriza a legislação vigente", disse a Secom.

O montante consta nos dados do painel de viagens disponibilizado pela gestão federal, que ainda apontam que o gabinete pessoal da Presidência da República pagou por duas passagens para Janja, em julho, quando a primeira-dama saiu do Rio de Janeiro rumo à capital da França.

O gabinete pessoal de Lula pagou, em julho, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, passagens a 13 pessoas que foram para a capital francesa, incluindo Janja. No total, foram desembolsados cerca de R$ 250 mil com os bilhetes aéreos. O site do governo não aponta quanto foi gasto em diárias.

Leia também

>> Neymar lamenta eliminação de Medina nas Olimpíadas: "Não é justo"

>> Lula deve fazer festa de recepção para atletas medalhistas

Janja voltou ao Brasilno dia 29 de julho e registrou o seu retorno no X (antigo Twitter).

"De volta ao Brasil, deixamos em Paris todo amor e carinho para nossos atletas. Dedicação e determinação que nos enche de orgulho. Com medalha ou sem medalha todos já são vitoriosos", escreveu Janja.

Em Paris, ela representou o presidente Lula (PT) na abertura do evento, visitou a Vila Olímpica e acompanhou os jogos de vôlei de praia e futebol feminino. A primeira-dama também se encontrou com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, além do presidente da França e de sua esposa, Emmanuel e Brigitte Macron.

Veja