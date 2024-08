Disputa pela presidência da Alba esfria; Rosemberg minimiza assunto

Petista escapou dos questionamentos dos jornalistas - Foto: Cássio Moreira | AG, A TARDE

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), minimizou as discussões sobre a disputa pela presidência da Casa, que acontece em fevereiro de 2025. O petista, que já esboçou o desejo de assumir o cargo, escapou dos questionamentos dos jornalistas e alegou que, no momento, os parlamentares estão debruçados nas eleições municipais.

“Essa pauta ainda vai demorar aí uns dois meses porque há uma eleição muito diferenciada dos anos anteriores. Nós estamos rodando bastante e ela tomou uma proporção muito grande que anteciparam as ações desde maio”, disse Rosemberg, nesta terça-feira, 6.

O governista acredita que após as convenções partidárias, as campanhas eleitorais começam a ganhar fôlego, e com isso, será necessário o envolvimento maior dos parlamentares junto aos seus apadrinhados políticos.

“[...]. Agora, no mês de agosto e setembro, as [discussões eleitorais] se intensificam ainda mais. [...]. Todos estão voltados para essa questão, inclusive os parlamantares”, pontuou o deputado estadual.

A Alba que fez um caminho inverso ao da Câmara Federal encerrou o mês de março com o debate sobre a presidência da Casa. Na ocasião, os deputados estaduais aprovaram a PEC da Reeleição para assegurar o nome do atual presidente Adolfo Menezes (PSD)na disputa. À época, a proposta gerou o contragosto de Rosemberg e da deputada Ivana Bastos (PSD), que viram suas chances serem quase esgotadas.

Na Câmara Federal, por sua vez, os pré-candidatos correm atrás de apoio desde dezembro do ano passado. Em Brasília, o cabo de guerra para ocupar a cadeira que será deixada por Arthur Lira (PP-AL) é disputada por dois baianos:Elmar Nascimento (União Brasil), Antônio Brito (PSD) e o capixaba, Marcos Pereira (Republicanos-ES).