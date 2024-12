Moraes intima Mauro Cid para novo depoimento no STF

Cid foi um dos principais auxiliares de Bolsonaro - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi convocado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a prestar um novo depoimento às 14h de quinta-feira, 21, na Corte.

Nesta terça, Mauro Cid esteve na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, para prestar esclarecimentos. Ele negou que soubesse de um plano para assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e Moraes em 2022, revelado no âmbito da Operação Contragolpe, realizada pela PF.

De acordo com a corporação, contradições neste depoimento levaram o ministro a fazer a convocação.

Cid permaneceu no prédio da PF por mais de três horas nesta terça. O objetivo foi tentar descobrir se ele, ao realizar a colaboração, omitiu informações a respeito da trama assassina. A suspeita surgiu após a investigação recuperar arquivos que tinham sido deletados de aparelhos eletrônicos do ex-ajudante de Bolsonaro.

A ação dos investigadores no âmbito da Operação Contragolpe cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, três de busca e apreensão e 15 medidas cautelares. As medidas foram realizadas no Rio, em Goiás, no Amazonas e no Distrito Federal. Os alvos eram quatro militares de altas patentes do Exército e um policial federal.