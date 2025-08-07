Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Moraes permite internação de urgência de Bolsonaro desde que STF seja avisado

Ministro autoriza visita de profissionais de saúde em caráter de urgência, mas exige comunicação posterior à Corte

Por Da Redação

07/08/2025 - 18:11 h
Imagem ilustrativa da imagem Moraes permite internação de urgência de Bolsonaro desde que STF seja avisado
-

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá ser internado por recomendação médica desde que informe a Corte em até 24h.

O despacho foi feito após a defesa de Bolsonaro solicitar que médicos possam fazer acompanhamento da saúde do ex-presidente durante a prisão domiciliar, que foi imposta pelo ministro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Saliento, ainda, que, havendo necessidade de internação urgente do custodiado por determinação médica, o juízo deverá ser informado em até 24 (vinte e quatro) horas de sua efetivação, com a devida comprovação”, escreveu Alexandre na peça.

Moraes também permitiu que os profissionais sejam acionados em caráter de urgência, sem a necessidade de comunicação prévia ao STF, desde que respeitadas as medidas cautelares.

Bolsonaro pode receber visitas?

De acordo com a decisão de Moraes, o ex-presidente está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Outras pessoas que pretendam se encontrar com Bolsonaro devem ser previamente autorizadas pelo STF. Além disso, caso recebam aval do Supremo, elas não podem utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens do ex-chefe do Executivo.

Desde que passou a cumprir a prisão domiciliar, o ex-presidente já foi visitado pelo senador Ciro Nogueira, por seus filhos, pelo governador de São Paulo, Tarcisio Freitas, entre outros que foram autorizados por Moraes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acompanhamento médico Alexandre de Moraes custodiado defesa Bolsonaro determinação médica Ex-presidente internação médica Jair Bolsonaro medidas cautelares Prisão domiciliar STF supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x