Moraes se defende de ofensiva dos EUA: "Deixamos de ser colônia"

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fez discurso em defesa da independência e da soberania do Brasil. O pronunciamento ocorreu nesta quinta-feira, 27, em Brasília.

Moraes decidiu fazer a declaração após o governo do presidente Estados Unidos, Donald Trump, criticar decisões do ministro envolvendo empresas norte-americanas que operam redes sociais.

Alexandre de Moraes determinou a suspensão da rede social Rumble. A decisão foi tomada após o ministro constatar que a empresa está sem representante no país. Diante do cenário, o Departamento de Estado norte-americano emitiu mensagem afirmando que "bloquear acesso à informação" ou impor multas a empresas dos EUA é "incompatível com liberdade de expressão".